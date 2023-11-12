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    Двести тысяч рублей за весь "пучек" за всю грядку... я думал за каждый пенек "черного дерева".Вот так выглядит ...

Вот так выглядит человек заселяющий нашу Родину нелегалами. Стыд и позор

Вот так выглядит человек заселяющий нашу Родину нелегалами. Стыд и позор

# Чернильница   Друзья, я уже неоднократно высказывал свою точку зрения на такой момент как продажа регистраций, разрешений на работу и прочих плюшек для нелегальных мигрантов нашими соотечественниками, но повторюсь! Как бы то ни было, но в первую очередь проблема не в мигрантах как таковых, они лишь пользуются тем, чем позволяют им пользоваться наделённые властью люди на местах.

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Комментарии
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Марина Петрова
Это стрелочник, а крупная рыба осталась безнаказанной.
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9 час.
YURY CHISTOV
- Казнить нельзя помиловать!
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6 час.
Александр Денисов
Двести тысяч рублей за весь &quot;пучек&quot; за всю грядку... я думал за каждый пенек &quot;черного дерева&quot;.
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5 час.

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