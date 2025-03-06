⚡️ Путин поддержал идею создать единый для всех регионов стандарт поддержки семей участников СВО Видео: Telegram-канал Кремль.
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⚡️ Путин поддержал идею создать единый для всех регионов стандарт поддержки семей участников СВО Видео: Telegram-канал Кремль.