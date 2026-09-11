НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ОпросыОпросыБлогерыБлогерыПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

192 подписчика

Чемпионат Саудовской Аравии. «Аль-Ахли» Сперцяна против «Аль-Хазема», «Аль-Наср» Роналду и «Аль-Хилаль» Уоткинса проведут матчи в субботу

11 сентября « Аль-Ахли » Эдуарда Сперцяна примет « Аль-Хазем » в рамках 7-го тура чемпионата Саудовской Аравии, « Аль-Иттихад » Джорджиньо Вейналдума в гостях сыграет против «Аль-Файсали», «Аль-Кадисия» Тиджани Рейндерса встретится с «Аль-Иттифаком».

Вернуться к статье
Новый комментарий от пользователя

Комментариев ещё нет

Напишите комментарий, будьте первым