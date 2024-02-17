Сенатор Карасин: слова Макрона об агрессии РФ правдивы с точностью до наоборот

Председатель комитета Совета Федерации по международным делам Григорий Карасин раскритиковал заявление президента Франции Эммануэля Макрона об "агрессивной" России, по его словам, утверждение французского президента соответствует действительности "с точностью до наоборот".
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