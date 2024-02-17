Газета.ру
ГЛАВНАЯНОВОСТИПОЛИТИКАБИЗНЕСОБЩЕСТВОАРМИЯМНЕНИЯКУЛЬТУРА
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ЧАТЫЧАТЫОпросыОпросыБлогерыБлогерыГлас народаГлас народаПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

Газета.ру

8 242 подписчика

Сенатор Карасин: слова Макрона об агрессии РФ правдивы с точностью до наоборот

Сенатор Карасин: слова Макрона об агрессии РФ правдивы с точностью до наоборот

Председатель комитета Совета Федерации по международным делам Григорий Карасин раскритиковал заявление президента Франции Эммануэля Макрона об "агрессивной" России, по его словам, утверждение французского президента соответствует действительности "с точностью до наоборот".

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии

Картина дня

наверх