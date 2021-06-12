Александр РоманченкоРелигияНемного о Руси до 17-ого века.Спорим вы об этом не знали. Часть 4.Верования древних славян. Мастер на все руки. Немного о Руси до 17-ого века.Спорим вы об этом не знали. Часть 4.Верования древних славян.Вернуться к статье54НаградитьНравитсяПоделитьсяОбсудитьАлександр Романченко"...Добро и зло. Современная религия ,в частности Христианство четко проводит параллели между этими понятиями.То есть есть дьявол за которого не было ни одной войны и история не знает случае массовых геноцидов под знаменами этой сущности,но он является воплощением абсолютного зла,и есть "Бог" сущность которую никак нельзя уличить в человеколюбии , вспомнить хотя бы потоп и Садом с Гаморой.А уж сколько народа погибли во имя его уже и не счесть ,но в христианской религии эта сущность является абсолютным добром,смотрите не перепутайте. ..."Vladimir VDVНевежество, автора, поражает!Алексей ГоршковМеня немного покоробило утверждение,что за дьявола не воевали,а за бога погибла масса народа! Напрягло ещё,что в дохристианской народной мифологии такие персонажи,как Кощей Бессмертный и Баба Яга, отрицательными не были. Типа,надо всё с ног на голову перевернуть! Похоже на какое-то сектанство,поклонение "тёмным силам"! Подобные утверждения я хорошо помню по перестроечным и "святым 90-м"! Помню,как в "святые 90-е" показывали какой-то мультипликационный американский сериал, где вампир был положительным героем,с собственной постоянной жертвой,звали которую почему-то по-русски Игорем,и над которой этот положительный герой всё время издевался! Мозги нам тогда достаточно промыли, меняя там " - " на " + " - не говорю уже про штамп о "кровавых" НКВД-шниках и "человечных" немецких оккупантах! Пожалуй - апофеозом всего этого стал сериал "Бригада", где положительные герои - откровенные бандиты,а отрицательные - конечно менты! Казалось бы,безобидные вещи - перемена местами добра и зла! Но это ведь - не что иное,как ЗОМБИРОВАНИЕ ! Слава богу - мы вовремя сумели,в основной массе,одуматься и не поддаваться на него,а то бы - как наши майданутые "небратья" с прочищенными до блеска мозгами (промывают-то им мозги ДО СИХ ПОР),надели бы себе кастрюли на ... верхнюю оконечность (какая же это голова,если соображать не может ?),сначала поскакали бы на улицах,а потом пошли бы убивать - на кого укажут! Так что это ВОВСЕ НЕБЕЗОБИДНО !!!Федор ТютчевЗабористую траву автор курит!ВДВалерий ДенисовСпасибо! Прочитал с интересом.Комментировать
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