Необычная история

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Немного о Руси до 17-ого века.Спорим вы об этом не знали. Часть 4.Верования древних славян.

Немного о Руси до 17-ого века.Спорим вы об этом не знали. Часть 4.Верования древних славян.

Мастер на все руки. Немного о Руси до 17-ого века.Спорим вы об этом не знали. Часть 4.Верования древних славян.

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Александр Романченко
"...Добро и зло. Современная религия ,в частности Христианство четко проводит параллели между этими понятиями.То есть есть дьявол за которого не было ни одной войны и история не знает случае массовых геноцидов под знаменами этой сущности,но он является воплощением абсолютного зла,и есть "Бог" сущность которую никак нельзя уличить в человеколюбии , вспомнить хотя бы потоп и Садом с Гаморой.А уж сколько народа погибли во имя его уже и не счесть ,но в христианской религии эта сущность является абсолютным добром,смотрите не перепутайте. ..."
Vladimir VDV
Невежество, автора, поражает!
Алексей Горшков
Меня немного покоробило утверждение,что за дьявола не воевали,а за бога погибла масса народа! Напрягло ещё,что в дохристианской народной мифологии такие персонажи,как Кощей Бессмертный и Баба Яга, отрицательными не были. Типа,надо всё с ног на голову перевернуть! Похоже на какое-то сектанство,поклонение "тёмным силам"! Подобные утверждения я хорошо помню по перестроечным и "святым 90-м"! Помню,как в "святые 90-е" показывали какой-то мультипликационный американский сериал, где вампир был положительным героем,с собственной постоянной жертвой,звали которую почему-то по-русски Игорем,и над которой этот положительный герой всё время издевался! Мозги нам тогда достаточно промыли, меняя там " - " на " + " - не говорю уже про штамп о "кровавых" НКВД-шниках и "человечных" немецких оккупантах! Пожалуй - апофеозом всего этого стал сериал "Бригада", где положительные герои - откровенные бандиты,а отрицательные - конечно менты! Казалось бы,безобидные вещи - перемена местами добра и зла! Но это ведь - не что иное,как ЗОМБИРОВАНИЕ ! Слава богу - мы вовремя сумели,в основной массе,одуматься и не поддаваться на него,а то бы - как наши майданутые "небратья" с прочищенными до блеска мозгами (промывают-то им мозги ДО СИХ ПОР),надели бы себе кастрюли на ... верхнюю оконечность (какая же это голова,если соображать не может ?),сначала поскакали бы на улицах,а потом пошли бы убивать - на кого укажут! Так что это ВОВСЕ НЕБЕЗОБИДНО !!!
Федор Тютчев
Забористую траву автор курит!
Валерий Денисов
Спасибо! Прочитал с интересом.

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