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Рейтинг канцлера Мерца обвалился до исторического минимума

Рейтинг канцлера Мерца обвалился до исторического минимума

REUTERS/Nadja Wohlleben Уровень недовольства жителей Германии работой канцлера Фридриха Мерца достиг рекордной отметки, по данным исследования социологической службы Forsa, проведенного по заказу телеканалов RTL и NTV.

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