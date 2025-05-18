Неудачный старт: Индия приостанавливает запуск ракеты PSLV из-за поломки

Индия столкнулась с неудачным запуском ракеты PSLV-C61 из-за неисправности в третьей ступени. Председатель Индийской организации космических исследований Нараянан сообщил о проблемах с давлением в камере сгорания.
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