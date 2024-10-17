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Ynet: ликвидированный вместе с Синваром телохранитель работал учителем

Ynet: ликвидированный вместе с Синваром телохранитель работал учителем

Двое человек, уничтоженных вместе с лидером палестинского движения ХАМАС Яхья Синваром, были его телохранителями, один из них трудился учителем в БАПОР — Ближневосточном агентстве ООН для помощи беженцам.

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