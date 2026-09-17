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Бийчанка похитила золотую цепочку с крестом у пьяного мужчины, уснувшего на тротуаре

Бийчанка похитила золотую цепочку с крестом у пьяного мужчины, уснувшего на тротуаре

Женщине грозит до пяти лет лишения свободы В Бийске 38-летняя ранее судимая жительница похитила у 28-летнего мужчины золотую цепочку с крестом стоимостью 140 тыс.

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