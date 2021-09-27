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Водитель на автомобиле сбил пятерых подростков в городе Усть-Кут Иркутской области

Водитель на автомобиле сбил пятерых подростков в городе Усть-Кут Иркутской области

В Иркутской области 60-летний водитель на автомобиле Toyota Succeed в субботу, 26 сентября, сбил пятерых подростков на одной из улиц города Усть-Кут.

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