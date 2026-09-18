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Калужские новости

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Калужскую область затронул новый указ о временном управлении иностранными активами

Калужскую область затронул новый указ о временном управлении иностранными активами

В Калуге под временное управление переданы доли в ООО «Ашан», ООО «Ле Монлид» и ООО «Нестле Россия». Указ не предполагает автоматическую национализацию, а лишь передачу полномочий по управлению активами.

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