Небензя: Западные политики не воспринимали всерьез Минские соглашения

Постоянный представитель Российской Федерации при ООН Василий Небензя выступил с заявлением о том, что признания Петра Порошенко, Франсуа Олланда, Ангелы Меркель и Бориса Джонсона о Минских соглашениях представляются явкой с повинной.
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