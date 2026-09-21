Анатомия одного сбоя: как нейросеть решала задачу про пьяного ежика и что это значит для юристов

ИИ не мыслит, а усредняет. Вместо анализа уникальных правовых координат он подменяет их стереотипами.
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