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Татар-информ

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Школьники Татарстана изучат ИИ и 3D-технологии в новом сезоне «Урока цифры»

Школьники Татарстана изучат ИИ и 3D-технологии в новом сезоне «Урока цифры»

Во всех регионах России 28 сентября 2026 года стартует первый в новом сезоне «Урок цифры», посвященный искусственному интеллекту и 3D-технологиям.

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