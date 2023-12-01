Врачи установили связь масла для жарки с развитием раковых опухолей

При приготовлении пищи масла превращаются в смертельно опасные для организма трансжиры.Жиры, наравне с белками и углеводами, являются важной составляющей рациона человека и служат источником полезных витаминов и микроэлеменов.
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