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Врачи установили связь масла для жарки с развитием раковых опухолей

Врачи установили связь масла для жарки с развитием раковых опухолей

При приготовлении пищи масла превращаются в смертельно опасные для организма трансжиры.Жиры, наравне с белками и углеводами, являются важной составляющей рациона человека и служат источником полезных витаминов и микроэлеменов.

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