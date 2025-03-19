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В правительстве Оренбуржья прокомментировали сообщения о переводе Паслера

В правительстве Оренбуржья прокомментировали сообщения о переводе Паслера

УФА, 19 мар — РИА Новости. График работы на несколько недель вперед распланирован у губернатора Оренбургской области Дениса Паслера, заявили РИА Новости в областном правительстве, комментируя возможный перевод Паслера на должность главы Свердловской области.

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Галина Малыхина
А причём здесь фотография Салмина?
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