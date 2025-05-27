Громкая стрельба и взрывы под Брянском шокировали жителей

Однако информацию о мощной стрельбе в небе местные власти до сих пор не прокомментировали.Накануне вечером, 27 мая, жителей одного из районов Брянской области шокировали непрекращающаяся стрельба и взрывы.
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