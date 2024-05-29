Штурмовые действия в городской черте Красногоровки с заходом бронегруппы в городские кварталы.https://colonelcassad.
Штурм Красногоровки
Комментарии
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Регина Толстоброва
Молодцы, ребята! Успехов вам!
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17 час.
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Штурмовые действия в городской черте Красногоровки с заходом бронегруппы в городские кварталы.https://colonelcassad.
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