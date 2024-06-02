В США призвали осторожнее отнестись к применению американского оружия против РФ

NI: США следует осторожнее отнестись к применению американского оружия против РФ Соединенным Штатам следует осторожнее отнестись к применению американского оружия против России из-за угрозы ядерного конфликта.
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