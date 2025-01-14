Кириенко объявил о приеме заявок на конкурс социальных архитекторов

В России стартовал прием заявок на конкурс «социальных архитекторов». Мероприятие позволит россиянам реализовать свой потенциал в сфере управления, а сам конкурс является новым этапом в развитии социальных, общественных, гуманитарных и политических наук в стране.
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