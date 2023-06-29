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Посольство России в Казахстане принимает все меры для защиты прав Кислицина в Казахстане

Посольство России в Казахстане принимает все меры для защиты прав Кислицина в Казахстане

Посольство России в Казахстане и генконсульство в Алма-Ате принимают все меры для защиты прав арестованного в республике по запросу США главы департамента разработки решений по комплексному противодействию сложным кибератакам (XDR) компании F.

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