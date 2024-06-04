Отличное преображение советского полотенцесушителя

Во время ремонта в ванной комнате встаёт вопрос о замене или обновлении полотенцесушителя. Если он старый, ещё советского образца, но целый и функционирующий, то не имеет смысла покупать новый! Запаситесь смывкой и краской, чтобы обновить и преобразить полотенцесушитель.