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  • patentlil
    "смотрится просто великолепно!" ????????????Отличное преображ...
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Отличное преображение советского полотенцесушителя

Отличное преображение советского полотенцесушителя

Во время ремонта в ванной комнате встаёт вопрос о замене или обновлении полотенцесушителя. Если он старый, ещё советского образца, но целый и функционирующий, то не имеет смысла покупать новый! Запаситесь смывкой и краской, чтобы обновить и преобразить полотенцесушитель.

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Комментарии
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p
patentlil
&quot;смотрится просто великолепно!&quot; ????????????
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