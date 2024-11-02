По всему миру зафиксировали толчки от цунами в Гренландии

Международная спутниковая миссия по исследованию топографии поверхностных вод и океана (SWOT), организованная НАСА и французским Национальным центром космических исследований (CNES), зафиксировала цунами, обрушившегося на фьорд Диксон в Гренландии в сентябре 2023 года.