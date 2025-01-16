Политика как он...
ГлавнаяБлогНовостиСоциалкаИстория
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ЧАТЫЧАТЫОпросыОпросыБлогерыБлогерыГлас народаГлас народаПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

Политика как она есть

41 048 подписчиков

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • Meerflieger
    После её успешной оптимизации медицины как-то тревожно за ветеранов и инвалидов... 🤔Путин назначил Го...
  • АндрейБорков
    Если молдаване по пояс деревянные, еще по корабельной службе в 80-е годы помню, то румыны деревянные по пятки от маку...В Румынии предлож...
  • Абонемент Всчастье
    чо воздух-то гонять, как наторгуют, то и скушаем, а кто не скушает - сядет.Странные новости ...

"Нетвойняшки в новой обёртке" или "А кто это сделал?"

"Нетвойняшки в новой обёртке" или "А кто это сделал?"

У меня по плану была совсем другая публикация, но они так стараются, так отрабатывают…Итак, СВО вступила в решающую фазу.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии
Sergiy Che
Как хорошо тут мразь типа местного Лагута расписали!! Просто по всем полочкам разложили!! И эта мразь сейчас действительно обильно засирает рунет - нужно выявлять и давить сук подлых!
Ответить
19 час.
OmelinaZ Омелина
А где фамилии?
Ответить
13 час.

Картина дня

наверх