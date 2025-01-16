У меня по плану была совсем другая публикация, но они так стараются, так отрабатывают…Итак, СВО вступила в решающую фазу.
"Нетвойняшки в новой обёртке" или "А кто это сделал?"
Комментарии
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Sergiy Che
Как хорошо тут мразь типа местного Лагута расписали!! Просто по всем полочкам разложили!! И эта мразь сейчас действительно обильно засирает рунет - нужно выявлять и давить сук подлых!
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19 час.
OО
OmelinaZ Омелина
А где фамилии?
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13 час.
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