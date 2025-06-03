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Москвичи могут передать подарки для участников СВО, детей и животных

Москвичи могут передать подарки для участников СВО, детей и животных

На фестивальных площадках «Лета в Москве» работают «Домики добра» проекта «Москва помогает». До 7 сентября жители и гости столицы могут передать подарки для участников специальной военной операции (СВО) и детей, проживающих на новых территориях, а также товары для животных.

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