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42-летняя Пересильд о возрасте: «Мне было страшно»

42-летняя Пересильд о возрасте: «Мне было страшно»

Актриса Юлия Пересильд призналась в интервью журналу Hello, что раньше сильно боялась своего 40-летия.

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