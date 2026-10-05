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Царьград

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Анна Ворожцова рассказала, как Дарья Садкова стала фигуристкой

Анна Ворожцова рассказала, как Дарья Садкова стала фигуристкой

Анна Ворожцова рассказала, как её дочь, русская фигуристка Дарья Садкова, стала профессионалом. Дарья проявила способности в гимнастике с девяти месяцев.

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