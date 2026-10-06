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Существует ли лекарство от чумы и насколько оно помогает

В России существует сразу 11 природных очагов чумы, где ее возбудитель продолжает циркулировать среди животных.

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