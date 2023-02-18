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Newsmax: Власти США скрывают о «ядерном ударе» по Огайо, связанном с крушением химсостава

Newsmax: Власти США скрывают о «ядерном ударе» по Огайо, связанном с крушением химсостава

Ведущий американской программы The Benny Show на телеканале Newsmax Бенни Джонсон сообщил о том, что правительство в США замалчивает нанесение «ядерного удара» по штату в Огайо, с которым он сравнил крупнейшую аварию химического ж/д состава.

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