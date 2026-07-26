🔴 За нарушение правил пожарной безопасности в лесах грозят штрафы до миллиона рублей «За нарушение правил пожарной безопасности в лесах статьёй 8.
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🔴 За нарушение правил пожарной безопасности в лесах грозят штрафы до миллиона рублей «За нарушение правил пожарной безопасности в лесах статьёй 8.