Большинство предателей России — выкормыши Первого канала

С какой целью Первый канал распространяет украинские фейки на всю Россию? Почему выпускники «Голоса» поют на английском и куда они исчезают после своих побед? Зазвучат ли на наших радиостанциях китайские хиты? Можно ли войти не в ту дверь и выйти из неё сухим? Об этом и многом другом главному редактору «Аргументов недели» Андрею УГЛАНОВУ рассказывает поэт и музыкант Александр НОВИКОВ.