С какой целью Первый канал распространяет украинские фейки на всю Россию? Почему выпускники «Голоса» поют на английском и куда они исчезают после своих побед? Зазвучат ли на наших радиостанциях китайские хиты? Можно ли войти не в ту дверь и выйти из неё сухим? Об этом и многом другом главному редактору «Аргументов недели» Андрею УГЛАНОВУ рассказывает поэт и музыкант Александр НОВИКОВ.
Большинство предателей России — выкормыши Первого канала
Комментарии
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ninikooo Митусова
Абсолютно верно!!! Почему Эрнст и Министр культуры Любимова еще на насиженных местах- загадка- столько « гнилья» прошло через 1-й- тьма.
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53 мин.
Алексей Коржов
эрнст первый из них...
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51 мин.
Виктор Фоменко
Я вот тоже задумываюсь в последнее время, кто же таки предатели? Интересно получается, те же Пугачева с Галкиным только языком трепали и Путина критиковали, и быстренько стали и иноагентами, и предателями. А госпожа Наебуллина, благодаря действиям которой были заморожены наши активы и теперь миллиарды долларов прибыли с которых идут на помощь Украине, она лучший банкир и патриот. ?????
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14 мин.
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