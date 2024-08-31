Зданию Малого театра на Театральной площади - 200 лет

269 сезон впервые откроют без Юрия Мефодьевича Соломина На сборе труппы директор Малого театра Тамара Михайлова поделилась итогами прошедшего сезона, а главный режиссёр Алексей Дубровский огласил планы театра, поздравил юбиляров 268-го сезона и представил молодых артистов, принятых в труппу.
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