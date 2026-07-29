Трамп молит Верховный суд отменить решение о выплате $83 млн журналистке Кэрролл

Дональд Трамп снова проверяет границы президентской власти. На этот раз — через кошелёк. Его адвокаты подали ходатайство в Верховный суд с просьбой отменить решение о выплате $83,3 млн писательнице Элизабет Кэрролл.
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