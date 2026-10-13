Мэр Москвы рассказал о развитии роботической хирургии в столичных больницах

Мэр Москвы Сергей Собянин в публикации в своем официальном канале на отечественной платформе MAX рассказал, что роботическая хирургия стала неотъемлемой частью московской системы медицинской помощи.
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