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«Тысячи людей без света и тепла»: удары возмездия погрузили Украину в хаос

«Тысячи людей без света и тепла»: удары возмездия погрузили Украину в хаос

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Комментарии
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Vasily Golov
Автор промолчал про Белгородскую обл.про Донецк.про их разрушения. Харьковское метро близкого залегания.Работает как бомбоубежище.Не разрушен путь снабжения ВСУ,что под Харьковым.Ж/дорога Харьков- Сумы и далее до границе путь есть.СВО жалеют эти пути снабжения?При отступлении ВСУ уничтожают все.Это Щебекино.Жилой дом
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11 мин.
Vasily Golov
Это жилой дом
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9 мин.
VG
Vasily Golov
Это город Сумы.
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8 мин.

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