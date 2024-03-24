Поражены аэродромы с военными самолетами и центры подготовки наемников.На Украине громко, а воздушная тревога звучит практически по всей стране.
«Тысячи людей без света и тепла»: удары возмездия погрузили Украину в хаос
Комментарии
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Vasily Golov
Автор промолчал про Белгородскую обл.про Донецк.про их разрушения. Харьковское метро близкого залегания.Работает как бомбоубежище.Не разрушен путь снабжения ВСУ,что под Харьковым.Ж/дорога Харьков- Сумы и далее до границе путь есть.СВО жалеют эти пути снабжения?При отступлении ВСУ уничтожают все.Это Щебекино.Жилой дом
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Vasily Golov
Это жилой дом
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VG
Vasily Golov
Это город Сумы.
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