Vasily Golov

Автор промолчал про Белгородскую обл.про Донецк.про их разрушения. Харьковское метро близкого залегания.Работает как бомбоубежище.Не разрушен путь снабжения ВСУ,что под Харьковым.Ж/дорога Харьков- Сумы и далее до границе путь есть.СВО жалеют эти пути снабжения?При отступлении ВСУ уничтожают все.Это Щебекино.Жилой дом