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«Тысячи людей без света и тепла»: удары возмездия погрузили Украину в хаос

«Тысячи людей без света и тепла»: удары возмездия погрузили Украину в хаос

Поражены аэродромы с военными самолетами и центры подготовки наемников.На Украине громко, а воздушная тревога звучит практически по всей стране.

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Комментарии
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Сергей Андросов
Вот что значит нанять неправильного &quot;спецалиста&quot; по ремонту кондиционеров!
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1 н.
Евгения Болотова
Любовь к тряпкам и баблу погубили всю страну...
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1 н.
Misha Glusch
в будущих юго-западных областях России должны находится только военные базы, порты и агрохолдинги...
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1 н.

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