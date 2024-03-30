Мошенники стали манипулировать через высокие чувства

Телефонные мошенники стали манипулировать жертвами через более высокие чувства, сообщил ТАСС главный внештатный специалист по психотерапии Министерства здравоохранения Свердловской области Михаил Перцель.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии