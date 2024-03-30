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Авторадио

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Мошенники стали манипулировать через высокие чувства

Телефонные мошенники стали манипулировать жертвами через более высокие чувства, сообщил ТАСС главный внештатный специалист по психотерапии Министерства здравоохранения Свердловской области Михаил Перцель.

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