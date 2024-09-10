Песков назвал Генассамблею ООН в США не лучшим направлением для поездок

Президент Российской Федерации Владимир Путин не поедет на заседание Генассамблеи Организации Объединённых Наций в Нью-Йорке, так как в настоящее время США являются не лучшим направлением для поездок, заявил официальный представитель Кремля Дмитрий Песков.