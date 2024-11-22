Анна Семенович высказалась о родах Марины Федункив

Певица Анна Семенович уверена, что Марина Федункив самостоятельно родила своего первенца. Артистка из Comedy Woman на протяжении последних полугода не появлялась на светских мероприятиях, что способствовало слухам о её беременности.
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