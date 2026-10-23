В ДНК даже здорового человека можно обнаружить изменения, связанные с наследственными заболеваниями. Причем такие находки — скорее правило, а не исключение.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии
- Лауреат Нобелевск...
- ВС Кто лидирует по ч...
- Самые глубокие по...
Комментариев ещё нет
Напишите комментарий, будьте первым