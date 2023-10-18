«Devil May Cry: Peak of Combat» — официальная лицензия CAPCOM, предзаказ уже открыт!

Воздушный бой на мобильном телефоне! Внимание фанатов Devil May Cry! Мы рады сообщить, что официально лицензированная мобильная игра-боевик Devil May Cry «Devil May Cry: Peak of Combat» официально начала этап предварительного заказа.
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