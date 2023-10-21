Нашествие клопов перекочевало в Россию: уже на подступах к Москве

Нашествие постельных клопов, поразившее ранее Францию, Китай и другие страны, похоже, дошло и до нашей страны: так, в больнице подмосковного города Чехова обнаружили значительную популяцию этих насекомых.
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