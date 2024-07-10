Fox News: текущая неделя станет решающей для президентских амбиций Байдена

Текущая неделя будет иметь решающее значение для Джо Байдена, которому нужно доказать, что он достоин быть кандидатом на пост главы государства от Демократической партии на фоне провальных дебатов с Дональдом Трампом.
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