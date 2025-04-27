Решение ВС РФ: полиграф не обязателен для проверки показаний обвиняемых

Верховный суд РФ подтвердил, что отказ следователя от использования полиграфа для проверки показаний обвиняемой из Якутии не нарушает её права на защиту, поскольку такая проверка не предусмотрена законом.
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