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«Татар кызы – 2026» бәйгесе ярымфиналында милли аш-су осталыгы этабы узды

«Татар кызы – 2026» бәйгесе ярымфиналында милли аш-су осталыгы этабы узды

Дөньякүләм «Татар кызы – 2026» бәйгесенең ярымфиналы кысаларында катнашучылар Казанның «Туган авылым» милли-туристик комплексында булды.

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