Спички - не игр...
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Спички - не игрушка

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Россия в опасности. Выяснилось, что мигранты работают на Британскую разведку

Россия в опасности. Выяснилось, что мигранты работают на Британскую разведку

Капитал страны Россия в опасности. Выяснилось, что мигранты работают на Британскую разведку Более недели назад в Москве был задержан глава узбекского землячества Усман Баратов.

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Комментарии
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Наталья
Да они там все работают против России! Гнать из страны вместе с самками и выр№№ками!
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18 час.
vladimir vedenkin
Рассматривать как вредительство и гпс. измену...
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17 час.
Василий Башмаков
Это же надо, только сейчас стало ясно, какую опасность представляют мигранты России. Давным давно подавляющее большинство населения во все колокола бьет о преступной деятельности мигрантов, думские работники, чиновники, которые по долгу своей деятельности, обязаны просчитывать ситуацию на годы вперед, не только бездействовали, да и сейчас не особенно, рвутся к устранению нависшей опасности над страной, доказывали нам, - кто говорит плохо об эмигрантах - тот враг народа. Так сейчас выяснили или нет - кто является врагом? Если выяснили, то почему так мало привлечено к ответственности тех, кто сознательно или по своей глупости довел страну до такой ситуации?
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17 час.

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