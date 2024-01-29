Россия в опасности. Выяснилось, что мигранты работают на Британскую разведку

Василий Башмаков

Это же надо, только сейчас стало ясно, какую опасность представляют мигранты России. Давным давно подавляющее большинство населения во все колокола бьет о преступной деятельности мигрантов, думские работники, чиновники, которые по долгу своей деятельности, обязаны просчитывать ситуацию на годы вперед, не только бездействовали, да и сейчас не особенно, рвутся к устранению нависшей опасности над страной, доказывали нам, - кто говорит плохо об эмигрантах - тот враг народа. Так сейчас выяснили или нет - кто является врагом? Если выяснили, то почему так мало привлечено к ответственности тех, кто сознательно или по своей глупости довел страну до такой ситуации?