В России назвали условие прекращения атак украинских дронов

Депутат Чепа: атаки украинских дронов по России прекратятся с окончанием СВО Атаки украинских дронов по территории России прекратятся с окончанием специальной военной операции (СВО), считает первый заместитель председателя комитета Госдумы по международным делам Алексей Чепа.
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