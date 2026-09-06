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Иваново

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В Гаврилово-Посадской центральной районной больнице завершается комплексный капитальный ремонт для поликлиники и стационара

В Гаврилово-Посадской районной больнице создадут единый лечебный и диагностический блок для поликлиники, диагностических подразделений, стационара, а также откроют женскую консультацию.

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