МИД Норвегии пообещал помощь россиянам после ареста судна «Профессор Молчанов» на Шпицбергене

Министерство иностранных дел Норвегии подтвердило, что власти страны оказывают поддержку россиянам, оказавшимся на Шпицбергене после ареста российского судна «Профессор Молчанов».
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