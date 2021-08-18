Дело «Четвертого рейха»: как дети советской элиты создали фашистскую организацию

Любители историиПолитикаДело «Четвертого рейха»: как дети советской элиты создали фашистскую организацию Летом 1943 года на Большом Каменном мосту в самом центре Москвы прозвучало несколько выстрелов.Вернуться к статье63НаградитьНравитсяПоделитьсяОбсудитьабрам вербинбыдло.ГгалинаВот она золотая молодежь. Если бы сейчасВЛАДИМИР ЛАПИНесли золотая, от слова золотарь, т.е. уборщик дерьма из общественных туалетов, то правильно, кроме уборки дерьма им поручить что либо чревато для любого дела.Вера КасьяноваА сейчас лучше?Александр ДементьевЕрунда полнейшая. Детские фантазии.Rustam KuchkarovСказка какая то....Комментировать
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