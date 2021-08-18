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    Сказка какая то....Дело «Четвертого ...

Дело «Четвертого рейха»: как дети советской элиты создали фашистскую организацию

Дело «Четвертого рейха»: как дети советской элиты создали фашистскую организацию

Летом 1943 года на Большом Каменном мосту в самом центре Москвы прозвучало несколько выстрелов.

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абрам вербин
быдло.
галина
Вот она золотая молодежь. Если бы сейчас
ВЛАДИМИР ЛАПИН
если золотая, от слова золотарь, т.е. уборщик дерьма из общественных туалетов, то правильно, кроме уборки дерьма им поручить что либо чревато для любого дела.
Вера Касьянова
А сейчас лучше?
Александр Дементьев
Ерунда полнейшая. Детские фантазии.
Rustam Kuchkarov
Сказка какая то....

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